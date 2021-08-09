Сеть всколыхнуло курьезное видео, как Ferrari с водителем застряла на узкой улице в Италии

Сеть всколыхнуло курьезное видео, как Ferrari с водителем застряла на узкой улице в Италии

Без повреждений уехать, судя по всему, не удалось.

В Сети появилось курьезное видео, как суперкар Ferrari Roma застрял на узкой улице.

По информации YouTube-канала SupercarsNews, произошло это в одном из итальянских городов.

На кадрах видно, как водитель автомобиля заезжает все дальше в тесный проем между домами, загоняя 620-сильное купе в положение, из которого сложно выбраться без повреждения лакокрасочного покрытия. Отметим, что в длину Roma достигает 4 656 миллиметров, а в ширину — 1 974 миллиметров: то есть, по обоим параметрам крупнее, например, актуального Toyota RAV4.

На кадрах неизвестный мужчина тщетно пытается помочь застрявшему водителю. После на место инцидента подбегает женщина, размахивают руками: вероятно, она хочет подсказать, что дальше машина точно никак не проедет. Каким образом разрешилась ситуация, неясно, но вряд ли Roma удалось освободить, не поцарапав краску.

Вашему вниманию видео с этим курьезным моментом.

Представленный в 2019 году Ferrari Roma построен на платформе Portofino. Этот суперкар, названный в честь столицы Италии, получил дизайн в стиле ретро и 3,9-литровый V8, развивающий 620 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет восьмидиапазонний "робот" с двумя сцеплениями. С места до первой "сотни" суперкар разгоняется за 3,4 секунды, а максимальная скорость превышает 320 километров в час.

Ранее рассказывалось о том, что в Италии разбили самый быстрый и самый дорогой суперкар Ferrari.

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