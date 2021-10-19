Сеть всколыхнуло видео, как поезд разбил грузовик, перевозивший автомобили: видео

Из-за столкновения машины подлетели в воздух и их разбросало в разные стороны.

В американском штате Оклахома поезд протаранил грузовик, перевозивший автомобили.

По данным пожарной службы округа Лав, пятеро пассажиров поезда получили легкие травмы. Водитель грузовика и его собака не пострадали, а только "остались шокированы". Об этом сообщает сайт Motor1.

Facebook / Fire Department Love County

Судя по видео, поезд двигался очень быстро, когда врезался в грузовик. В результате удара несколько машин подлетели высоко в воздух, а из прицепа вылетело много осколков. Автомобили разлетелись в разные стороны, а один из них так разбился, ставший комом скрученного металла.

Инцидент произошел из-за того, что грузовик остановился на железнодорожных путях и не смог съехать из них. На видео можно увидеть человека, который прыгает и пытается привлечь внимание машиниста поезда. После аварии этот человек бежит к грузовику. Возможно это был его водитель.

Facebook / Fire Department Love County

Столкновение было достаточно сильным, из-за чего передняя часть локомотива сошла с рельсов. Это привело к повреждению последних.

Пассажиров поезда перевезли в местные отели. Для людей, которые ехали в ближайших пунктов назначения, назначили транспортные средства, чтобы доставить их туда.

Ранее сообщалось, что в Украине поезд "Бахмут-Львов" на железнодорожном переезде сбил комбайн.

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