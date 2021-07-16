Сеть всколыхнуло видео, как ребенок самостоятельно гонит по автостраде на грузовике

Сеть всколыхнуло видео, как ребенок самостоятельно гонит по автостраде на грузовике

А папа тем временем сидит рядом и все это снимает на телефон.

Довольно странный и одновременно опасный инцидент произошел, вероятно, в Бразилии на одном из шоссе.

Так, в сети появилось видео, на котором ребенок самостоятельно управляет грузовиком по автостраде. Отметим, что скорость, с которой движется маленький мальчик, достаточно высока. Учитывая его отсутствие опыта, все это может повлечь серьезное ДТП.

Самым странным во всей этой ситуации является то, что весь процесс снимает на телефон отец. Как видим, его вообще не беспокоят возможные последствия и то, что он подвергает опасности своего ребенка и других людей.

Соответствующее видео, которое уже успело стать вирусным в Сети, опубликовал The Sun.

Shocking moment dad lets young son drive lorry as it hurtles down a highway pic.twitter.com/aZviMkWgTK — The Sun (@TheSun) July 16, 2021

Ранее рассказывалось о том, как Сеть всколыхнуло видео с пятилетним малышом, который на детском электрокаре чистит снег.

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