Сеть всколыхнуло видео, как тайванец разогнался до 133 км/ч на велосипеде с турбодвигателем

Его поездка длилась всего 30 секунд.

В Сети опубликовали безумное видео с участием жителя Тайваня и его двухколесного железного коня.

Об этом сообщает Autoevolution.

Отмечается, что парень по имени Ван Нан с детства мечтал обладать реактивным самолетом, но так и не смог сесть за штурвал. Чтобы осуществить свою детскую мечту, он решил заменить самолет на велосипед и прицепить на него турбореактивный двигатель.

Как следствие, Ван потратил более 330 тысяч юаней (почти 12 тысяч долларов) на приобретение и установку на его велосипеде турбореактивного двигателя. Сооружение реактивного велосипеда продолжалось три недели, поскольку перед первой поездкой парень должен был убедиться в безопасности. Он даже консультировался с профессором университета относительно прочности опоры двигателя.

Велосипед, на который был установлен реактивный двигатель, имеет особо прочную конструкцию с рамой из карбона и алюминия. Он способен возить 200-килограммовых велосипедистов. Также велосипед был оборудован прочными шинами, способными выдержать чрезвычайную скорость и возможные удары. Оставалось только одно — испытать этот велосипед в действии.

Вместо надлежащего топливного бака экспериментатор использовал обычную бутылку. Из-за ограниченного объема "бензобака", топлива хватило лишь на 30 секунд удовольствия. Но этого было достаточно для Вана, которому удалось достичь скорости в 133 км/ч. Он не упустил шанс снять сумасшедший трюк на видео, которое стало популярным на китайских платформах социальных медиа.

Интересно, что впоследствии парень узнал о том, что нарушил многочисленные правила дорожного движения и правопорядка. Поэтому, он решил мгновенно снять турбодвигатель с велосипеда.

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