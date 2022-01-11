Сеть всколыхнуло видео, как Tesla Model Y мастерски избежала столкновения на скорости 100 км/ч

Своеобразный "лосиный тест", но в реальной жизни.

В Китае чудеса реакции продемонстрировал водитель электромобиля Tesla Model Y.

Так, в Сети появилось видео, снятое с автомобильного видеорегистратора. На кадрах удалось зафиксировать невероятные навыки автомобилиста, который в неожиданной ситуации смог избежать серьезной аварии.

На видео видно, что электрокар едет по дороге в средней полосе и в месте разворота со стороны противоположной части шоссе в него буквально влетает Honda CR-V. Вероятно, водитель японского кроссовера не рассчитал скорость встречного движения и очутился просто на пути Tesla. К счастью, водитель Tesla быстро среагировал. Он сначала затормозил, а затем резко вывернул руль вправо и нажал на педаль газа. Затем он также умело вернулся на бывшую траекторию движения, избежав столкновения с автобусом.

Учитывая резкое ускорение, оба маневра Tesla Model Y совершила на скорости около ста километров в час. Вашему вниманию соответствующее видео.

Model Y резко escaped от getting T-boned. 0-60 matters. pic.twitter.com/duirIS7gQ7 — Ray4Tesla⚡️☀️ (@ray4tesla) January 9, 2022

По сути, сложившуюся ситуацию можно назвать "лосиным тестом" в реальных условиях. Электромобиль отлично справился с этим испытанием, показав превосходную устойчивость.

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