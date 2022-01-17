Сеть всколыхнуло видео, как в Китае автомобиль после аварии упал на парковку и приземлился точно на свободное место

Сеть всколыхнуло видео, как в Китае автомобиль после аварии упал на парковку и приземлился точно на свободное место

К счастью, такой трюк обошелся без пострадавших.

В Китае произошла довольно эффектная и одновременно опасная парковка с участием черного седана Peugeot.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, как свидетельствует таймкод на самом видео, инцидент произошел 9 января, через несколько минут после 9 часов вечера. Уличная камера снимала небольшой паркинг возле дома, за которым была пустая дорога. Вдруг в кадре появляется Peugeot и быстро вдавливается в свободное место. Впрочем, это точно было не по плану.

Все дело в том, что перед тем, как в прямом смысле упасть на свободное место, автомобиль попал в аварию. Водитель седана ехал по улице с явным превышением скорости и в один момент потерял контроль над автомобилем. Машину понесло, она ударилась о бордюр, вскочила на нем и взмыла в воздух. Затем этот неуправляемый снаряд приземлился на парковку, задев крыши стоячих машин – и упал на колеса точно на свободное место.

Обстоятельства ДТП остаются невыясненными, поэтому о происшествии можно судить только по самому видео, которое быстро набирает популярность в соцсетях. К счастью, неосторожный водитель не сбил ни одного автомобиля на самой дороге и, похоже, обошлось без пострадавших.

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