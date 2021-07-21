Сеть всколыхнуло видео, как в США подросток загнал премиальное авто в бассейн

Обошлось без пострадавших.

Достаточно необычная авария произошла в штате Колорадо, США.

Об этом сообщает CBS News.

Так, подросток умудрился загнать в бассейн премиальный седан Infiniti G37. Причиной такого поступка водителя-новичка стало то, что он перепутал газ с тормозом, когда пытался припарковать машину.

В ролике видно, как полицейские, заручившись поддержкой спасателей и пожарных, пытаются вытянуть автомобиль из бассейна, подцепив его за задние колеса. К сожалению, там показан не весь процесс, а только его часть.

Emergency services in Lakewood, Colorado were tasked with pulling a car out of a swimming pool, after a teenager drove the vehicle straight in. pic.twitter.com/dD0tKRdzwm — CBS News (@CBSNews) July 19, 2021

Какое наказание ему грозит, пока не называют. На сегодняшний момент парню предъявили только обвинения в опасном вождении. Сумма ущерба подсчитывается. Отметим, что в этой аварии обошлось без пострадавших.

Добавим, что в Сети уже успели посмеяться с этого подростка, создав ряд шуточных фото и видео.

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