Сеть всколыхнуло видео, как в США во время торнадо перевернулся грузовик: видео

Сеть всколыхнуло видео, как в США во время торнадо перевернулся грузовик: видео

Пользователи Reddit считают, что водитель мог предотвратить опрокидывание автомобиля.

В Сети опубликовали видео, в котором показано, как грузовик попадает в торнадо в американском штате Пенсильвания.

Ролик опубликовал пользователь YouTube Karl Beyer.

Инцидент произошел в начале сентября. В видео показаны кадры с видеорегистратора авто. Сначала показано, как его водитель остановился на перекрестке на красный свет. Однако он не стал двигаться на "зеленый" из-за постепенного усиления ветра и дождя.

Ветер становится все сильнее и выбивает один из светофоров. Впоследствии из-за значительного ухудшения погоды с грузовика можно будет увидеть только ближайшие несколько метров. Затем автомобиль ненадолго поднялся, но упал обратно на дорогу.

Однако после этого из-за усиления порывов ветра грузовик перевернулся на дорогу. На последних кадрах видно водителя, и, похоже, что он не пострадал.

На сайте Reddit начали обсуждать ролик, и некоторые пользователи предположили, что мужчина мог попытаться предотвратить инцидент, повернув кабину грузовика налево или направо, чтобы грузовик и его прицеп стали в форме L. Однако, учитывая то, что направление ветра быстро менялось, неизвестно, помогло ли бы это.

Ранее сообщалось, что во Львовской области перевернулась фура со свеклой и заблокировала дорогу.

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