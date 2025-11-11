Штраф до 850 грн за пассажира: когда родителей могут наказать за перевозку ребенка

Автокресло / © УНИАН

Реклама

Украинским водителям напоминают: детское автокресло не только о комфорте и безопасности, но и о соблюдении закона. Игнорирование этого правила может обернуться штрафом в 850 гривен.

Об этом сообщает «Твоя МАШИНА».

Последние изменения в правила дорожного движения уточнили требования к перевозке детей. Теперь главный критерий — рост ребенка до 150 см. Все пассажиры ниже этого показателя должны быть зафиксированы в специальных автокреслах или бустерах, позволяющих правильно пристегнуть ремень безопасности.

Реклама

Пункт 21.11 ПДД предусматривает, что на переднем сиденье детей перевозить запрещено, кроме малышей до трех лет в трубке, при этом подушку безопасности нужно обязательно отключить.

«Отцы часто держат ребенка на руках во время движения, считая это безопасным. Но даже столкновение на 40 км/ч может закончиться серьезными травмами», — объясняет автоинструктор из Киева Александр С.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в 510 гривен, а за повторное нарушение — 850 гривен.

Впрочем, адвокаты отмечают, что у закона есть определенные неточности.

Реклама

«Полицейский не может точно измерить рост ребенка во время проверки, поэтому в суде водители иногда избегают ответственности», — объясняет юрист Сергей Гнатюк.

Несмотря на это, специалисты отмечают: даже один раз без кресла большой риск. Исследования показывают, что в большинстве ДТП дети, правильно зафиксированные в автокресле, происходят только ушибами, в то время как без него последствия могут быть трагическими.

Перед поездкой следует проверить ремни, крепеж и правильность установки. Ведь безопасность ребенка — это не формальность, а ответственность взрослого.