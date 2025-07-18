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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
1205
Время на прочтение
1 мин

Штраф за "неправильные" фары: кому из водителей и сколько придется заплатить

Суммы штрафов за неправильные фары могут составлять 340 и 510 гривен.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Некоторые разновидности автомобильной оптики в Украине запрещены законом

Некоторые разновидности автомобильной оптики в Украине запрещены законом / © Pixabay

Многие автомобилисты в Украине стремятся улучшить комфорт ночных поездок, устанавливая нестандартные фары. Речь идет о случаях установки ксеноновых, галогенных или LED-ламп в оптические блоки, которые на это не рассчитаны.

Об этом пишет «Автотема».

Правоохранители объясняют, что подобные модификации часто приводят к ослеплению других водителей, особенно ночью. В результате создается реальная угроза аварий, потому полицейские считают это серьезным нарушением.

Такие действия считаются нарушением ПДД и наказываются по части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если фары не отвечают техническим нормам, водителю грозит штраф 510 гривен (ч. 2 ст. 122 КУоАП). За самовольное переоборудование автомобиля принадлежит дополнительное взыскание — 340 гривен (ч. 1 ст. 121 КУоАП).

Важно: в случае повторного нарушения возможно лишение водительского удостоверения на срок до шести месяцев.

Ранее мы писали, когда обычные дефлекторы могут стать причиной административного наказания для водителя. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
1205
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