Штраф за "неправильные" фары: кому из водителей и сколько придется заплатить

Некоторые разновидности автомобильной оптики в Украине запрещены законом / © Pixabay

Реклама

Многие автомобилисты в Украине стремятся улучшить комфорт ночных поездок, устанавливая нестандартные фары. Речь идет о случаях установки ксеноновых, галогенных или LED-ламп в оптические блоки, которые на это не рассчитаны.

Об этом пишет «Автотема».

Правоохранители объясняют, что подобные модификации часто приводят к ослеплению других водителей, особенно ночью. В результате создается реальная угроза аварий, потому полицейские считают это серьезным нарушением.

Реклама

Такие действия считаются нарушением ПДД и наказываются по части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если фары не отвечают техническим нормам, водителю грозит штраф 510 гривен (ч. 2 ст. 122 КУоАП). За самовольное переоборудование автомобиля принадлежит дополнительное взыскание — 340 гривен (ч. 1 ст. 121 КУоАП).

Важно: в случае повторного нарушения возможно лишение водительского удостоверения на срок до шести месяцев.

Ранее мы писали, когда обычные дефлекторы могут стать причиной административного наказания для водителя. Больше об этом читайте в новости.

Реклама