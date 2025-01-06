Штрафы до 600 тысяч гривен: кому из украинских водителей они грозят и за что

В некоторых случаях можно даже попасть за решетку.

С 2025 года в Польше повысят штрафы за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Украинцев, которые находятся в соседней стране, могут лишать прав управлять автомобилем в случае нарушения ПДД.

Об этом пишет сайт "Твоя машина".

В некоторых случаях можно получить огромный штраф и даже попасть за решетку.

В частности, уже за само отсутствие паспорта, водительских прав, страхования или техпаспорта можно получить взыскание в размере 1000 злотых или около 10 000 гривен.

За непристегивание поясом безопасности, непропуск экстренных служб или неиспользование ближнего света фар водителю грозит от 200 до 2000 злотых штрафа ( от 2 000 до 20 000 гривен).

Штрафы за превышение скорости варьируются от 50 до 2 500 злотых (500 – 25 000 гривен). Повторные нарушения приводят к удвоению штрафа.

Водителей, пойманных за рулем пьяными, могут оштрафовать на сумму от 50 до 5 000 злотых (500 – 50 000 гривен), отправить под арест на 30 суток и лишить прав на срок до 3 лет, при наличии в крови 0,2 -0,5 промилле алкоголя.

Если содержание алкоголя выше, то штрафы уже варьируются от 500 000 до 600 000 гривен. Водителю грозит до двух лет тюрьмы и до 15 лет лишения прав.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 ноября изменились правила ограничения скорости на дорогах. На тех участках дорог, где ранее разрешенная скорость была до 80 км/ч, дорожные знаки заменят новыми, которые будут ограничивать скорость до 50 км/ч.

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