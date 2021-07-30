Siemens разрабатывает электрические линии для зарядки грузовиков

Так электромобили смогут преодолевать большие расстояния

Siemens Mobility и Continental Engineering Services объединились для разработки и производства электрических линий eHighway, которые позволят на трассах заряжать грузовики на батарейках.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Такие линии известны как пантографы. Их устанавливают для движения электричек и трамваев, и в будущем они позволят питать электрические грузовики во время движения. Для производителей электрических грузовиков это особенно важно, потому что это позволит решить проблемы с ограниченной дальностью хода и долгим временем зарядки.

Siemens и Continental планируют установить свои электрические линии на "часто посещаемых участках шоссе". Грузовики и полуприцепы просто будут ездить под ними, а тросы смогут питать их электродвигатели, одновременно заряжая батареи. Предполагается, что система будет работать не только с электромобилями, но и с грузовиками с топливными элементами и гибридными силовыми агрегатами.

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Сейчас eHighway от Siemens Mobility проходит испытания на трех разных площадках в Германии. Эта технология уже зарекомендовала себя, но компании отметили, что еще есть над чем поработать, поскольку им нужно разработать пантографы, которые можно предложить производителям коммерческих автомобилей экономично и в значительных объемах. Это ключевая причина партнерства, и в случае успеха системы воздушных линий со временем могут появиться по всей Европе.

Управляющий директор Continental Engineering Services Кристоф Фалька-Гирлингер заявил, что они «переносят принцип электрификации железных дорог на дорогу» и отметил, что партнерство с Siemens является "значительным шагом на пути к климатически нейтральным грузовым перевозкам".

Ранее сообщалось, что такие же электрические линии планируют оборудовать в Великобритании.

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