Skoda анонсировала выход новой модели: когда она дебютирует и каковы ее особенности

Skoda анонсировала выход новой модели: когда она дебютирует и каковы ее особенности

Она выйдет в Индии и будет иметь много общего с Kushaq.

Skoda анонсировала выпуск на индийском рынке нового автомобиля Slavia.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Это будет вторая новая модель марки в стране. Ее назвали в честь первых велосипедов, построенных учредителями Skoda в конце 1800-х годов. Дебют машины ожидается где-то этой зимой.

Компания опубликовала тизер новинки, на котором виден силуэт Slavia, что, кажется, похож на автомобиль, который замечали на испытаниях ранее. Тот имел много камуфляжа, но все равно была заметна высокая подвеска, которая необходима для индийских дорог.

motor1.com

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Ожидается, что автомобиль будет работать на платформе MQB-A0-IN, которая также лежит в основе кроссовера Kushaq. Выбор двигателей и трансмиссий в Kushaq и Slavia должен быть одинаковым.

В Индии кроссовер поставляется с 1,0-литровым двигателем на 115 лошадиных сил или 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. Меньший агрегат сочетается с шестиступенчатой "механикой" или опциональным шестиступенчатым "автоматом". Больший двигатель также доступен с МКП, но и с семиступенчатым АКП с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что Skoda вывела на испытания обновленную версию Superb.

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