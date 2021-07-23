Skoda готовит появление нового бюджетного кроссовера

Несколько эта модель должна напоминать Kushaq.

Компания Skoda разрабатывает новый компактный кроссовер.

Об этом сообщает TimesNowNews.

Отмечается, что эта модель будет рассчитана на рынок Индии, а ее габариты будут меньше недавно представленного самого дешевого кроссовер марки — Kushaq, который сравним по размерам с хорошо знакомым нам компактным кроссовером Skoda Kamiq: длина — 4 221 мм при колесной базе — 2 651 мм, ширина — 1 760 мм, а высота равна 1 612 мм. Skoda Kushaq может похвастаться большим дорожным просветом.

Впрочем, согласно предварительной информации, новый кроссовер позаимствует у Kushaq все основные узлы и агрегаты. Разработка машины будет вестись в Европе, но при постоянном участии специалистов из Индии.

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Предполагается, что новинка будет построена на платформе MQB-A0 IN, а в моторную гамму войдут литровый мотор мощностью 116 л.с. и 150-сильная "турбочетверка" объемом 1,5 литра. Агрегаты будут сочетаться с 6-ступенчатой МКПП или АКПП, а также с 7-диапазонным "роботом". Привод — только передний.

Премьера нового субкомпактного кроссовера Skoda ожидается в 2023 году.

Ранее Skoda анонсировала нескольких бюджетных электромобилей.

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