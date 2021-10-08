Skoda может полностью остановить производство до конца года: названа причина

Сейчас из-за этого страдают 50 тысяч экземпляров авто.

Компания Skoda может полностью остановить производство в Чехии до конца 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что уже с 18 октября все заводы могут "встать". Причиной подобного решения чешского автопроизводителя является глобальная нехватка электронных компонентов на фоне увеличения спроса после пандемии. От этого страдает экономика Чехии и других стран Центральной Европы, которые зависят от автомобильной промышленности.

Так, на сегодняшний день на складах марки в ожидании чипов простаивают более 50 тысяч экземпляров. В то же время клиентам приходится ждать новых машин месяцами.

По словам представителя дирекции Томаша Котеры, компания сосредоточит все силы на завершении сбора почти готовых автомобилей, чтобы "как можно скорее доставить их клиентам". Рабочие предприятий, количество которых составляет 35 тысяч, будут получать 85 процентов от обычного оклада. Компания надеется, что со второй половины 2022 ситуация наладится.

Добавим, что другие европейские автопроизводители озвучивали менее оптимистичные прогнозы: глава концерна Daimler Ола Каллениус заявил, что дефицит будет устранен не ранее 2023 года. С ним солидарен генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс, который считает, что недостаток микроэлектроники будет влиять на производство "в ближайшие месяцы и даже годы".

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