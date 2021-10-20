Skoda остановила производство автомобилей на двух заводах: что известно

Есть риск полного прекращения выпуска машин до конца года.

Компания Skoda остановила производство на двух заводах в Чехии.

Об этом сообщает AutomotiveNewsEurope.

Отмечается, что производитель на две недели ограничил выпуск автомобилей на заводах в Чехии, оставив рабочим только один конвейер предприятия в Квасинах. В Skoda отметили, что это вынужденная мера, вызванная нехваткой дефицитных микрочипов и других компонентов.

Так, остановили работу предприятия в Млада-Болеславе (Fabia, Kamiq, Scala, Karoq, Octavia и Enyaq iV) и площадка в Врхлаби, где налажен выпуск коробок DSG для всей Volkswagen Group. Частично рабочим остается только завод в Квасинах (Superb, Karoq и Kodiaq), чей конвейер задействовали для окончательной сборки около 10 тысяч автомобилей. Большинство сотрудников отправлены по домам, но с сохранением 85 процентов заработной платы.

Кроме того, с 1 ноября начнет действовать новый сокращенный стандарт работы, который максимально загрузит основной персонал и упростит перевод сотрудников между операциями. В первую очередь рабочие будут перемещаться в пределах одного завода, но при необходимости и между всеми тремя предприятиями.

Добавим, что остановка заводов Skoda — это серьезный удар по экономике Чехии, причем проблемы быстро не решатся, потому что выход производства микрочипов на приемлемые объемы в компании ожидают не раньше второй половины 2022 года. Сейчас на заводах Skoda работает около 180 тысяч человек. На всю автомобильную отрасль страны приходится девять процентов валового внутреннего продукта, 26 процентов производства и 24 процента экспорта.

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