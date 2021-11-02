Skoda прекратила производство одной из популярных моделей

Взамен ей придет бюджетный автомобиль.

Компания Skoda завершила производство модели Rapid .

Отмечается, что последняя партия сошла с конвейеров в Индии. Для Skoda Rapid уже подготовлена замена – бюджетная Slavia.

За время выпуска автомобиля Rapid было продано более ста тысяч машин. В этом году бренд занял 10% долю продаж на мировом рынке среди транспортных средств этого сегмента.

Несмотря на схожие технические параметры, автомобили Rapid и Slavia помещены в разную ценовую категорию. Для сборки Rapid, впервые представленной в 2011 году, использовалась платформа VW PQ25. Под капотом устанавливался 1,5 или 1,6-литровый мотор. Были представлены версии, оснащенные 1,0-литровым агрегатом. Вместе с ними работала механическая или автоматическая коробка.

Сам автопроизводитель называет новый бюджетный седан Skoda Slavia среднеразмерным и премиальным. Длина – 4 480 мм, колесная база – 2 651 мм. Ширина равна 1 752 мм, а высота – 1 487 мм. Таким образом, Slavia сравним по габаритам с ближайшим конкурентом – Volkswagen Virtus, хотя длиннее его почти на шесть сантиметров.

Добавим, что Skoda Slavia войдет в бюджетный сегмент, заменив модель Rapid. Седан будет построен на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые опробовали на компактном кроссовере Skoda Kushaq.

Недавно инсайдерская информация о моторной гамме Skoda Slavia подтвердилась: она включает в себя бензиновые наддувные агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра мощностью 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Пару первому составляет "механика" или шестидиапазонный автомат, а второму — механическая коробка или семиступенчатый "робот" DSG.

Дебют Skoda Slavia состоится до конца 2021 года, а на рынок модель поступит в начале 2022-го. Первоначально основным рынком продаж станет Индия. Ее основными конкурентами станут бюджетники Honda City и Hyundai Verna.

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