Skoda выпустила бюджетную версию популярного хэтчбека

Модель стоит от 20 000 долларов.

В Великой Британии вышло четвертое поколение хэтчбека Skoda Fabia.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Автомобиль стоит от 14 905 фунтов, что в эквиваленте – 20 000 долларов. Он будет иметь несколько комплектаций: S ($20 611), SE Comfort ($23 217), SE L ($26 238) и Color Edition ($24 185), а позже выйдет версия Monte Carlo.

Модель построена на платформе MQB A0, которую также разделяют недавно обновленные братья и сестры VW Polo и Seat Ibiza. В стандартное оборудование Fabia S входят светодиодные фары, 6,5-дюймовый информационно-развлекательный экран, цифровое радио DAB, кондиционер с ручным управлением и несколько систем ADAS.

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Fabia SE имеет 15-дюймовые легкосплавные диски Rotare, противотуманные фары, двухспицевый ​​кожаный многофункциональный руль, задние датчики парковки, регулируемые по высоте передние сиденья и кожаные ручной тормоз и ручки переключения передач.

Fabia SE L оснащена 16-дюймовыми легкосплавными дисками Proxima и хромированными окнами для более стильного вида. Внутри есть больший 9,2-дюймовый информационно-развлекательный экран с навигационной системой Amundsen, шесть динамиков, автоматический двухзонный кондиционер, комфортные сиденья, светодиодные подсветки для чтения, съемный подстаканник, центральный подлокотник, электрические окна спереди и сзади, окружающее освещение, и декоративная отделка с серой замши с художественными серыми лентами.

Fabia Color Edition также имеет 16-дюймовые колеса Proxima, но у нее они обработаны черным цветом. Кроме того, у нее есть крышки зеркал, окрашенные в цвет с крышей (металлический графитовый серый или перламутровый Magic Black), и 8-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы Bolero. Еще эта версия получила систему запуска/остановки двигателя без ключа и зонтик, спрятанный в кармане двери.

Диапазон двигателей начинается с атмосферного трехцилиндрового двигателя 1.0 MPI мощностью 64 л.с. или 79 л.с. в сочетании с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Также есть трехцилиндровый 1.0 TSI с турбонаддувом мощностью 94 л.с.

Skoda начнет принимать заказы на новую Fabia 28 сентября 2021 года, а первые поставки в Британии могут начаться уже в четвертом квартале года. Спортивный вариант Monte Carlo выйдет в начале следующего года и получит колеса большего диаметра и темные детали кузова.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что Skoda вывела на тесты новый дешевый седан.

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