Skoda выведет на рынок новый дешевый седан: первые фото

Его премьера состоится в конце 2021 года.

Компания Skoda собирается вывести на рынок новый дешевый седан — Slavia.

Об этом сообщает AutoCarIndia.

Отмечается, что Skoda Slavia войдет в бюджетный сегмент, заменив модель Rapid. Седан построят на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые испытали на компактном кроссовере Skoda Kushaq. Сам автопроизводитель называет новый бюджетный седан среднеразмерным и премиальным.

Длина — 4 480 мм, колесная база — 2 651 мм. Автомобиль оснастят литровым и полуторалитровым бензиновым двигателями мощностью в 115 и 150 лошадок. КПП — шестиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат или преселективной "робот" DSG с двумя сцеплениями.

Так, в Сети уже опубликовали первое тизерное изображение этой модели, на котором показана передняя часть новинки. Она получит фирменную решетку радиатора с вертикальными ламелями, узкую оптику со светодиодными ДХО, бампер с широким воздухозаборником, фактурный капот и широкие колесные арки. В целом стилистика напоминает Skoda Scala.

autocarindia.com

Также были обнародованы и фотографии этой модели от шпионов.

Дебют Skoda Slavia состоится до конца 2021 года, а на рынок модель поступит в начале 2022 года. Первоначально основным рынком продажи станет Индия.

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