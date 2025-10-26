- Дата публикации
Сколько можно хранить бензин в канистре — эксперт объяснил, когда горючее портится
Эксперт рассказал, сколько хранится бензин в канистре и как понять, что горючее испортилось. Какие условия нужны во избежание повреждения двигателя.
Украинские водители все чаще создают резервы горючего — из-за риска перебоев со снабжением, возможного роста цен или чрезвычайных ситуаций. Однако не все знают, как долго бензин в канистре остается пригодным и когда он может навредить двигателю.
По словам эксперта из YouTube-канала "Авто Тема", бензин сохраняет свои свойства до одного года, но только при соблюдении определенных условий:
металлическая герметичная канистра;
защита от солнца и тепла;
температура хранения от +10 до +20°C.
Если эти условия нарушены, срок годности сокращается вдвое. К примеру, в жарком багажнике или холодном гараже бензин может испортиться уже через 3–4 месяца.
Что происходит с горючим
С течением времени в бензине разрушаются химические соединения, образуется осадок и возможное расслоение. Это опасно, ведь:
осадок может забить топливную систему;
двигатель работает с перебоями или может выйти из строя;
взбалтывание не поможет – нужны специальные присадки.
Как распознать испорченное горючее
"Старый" бензин темнеет или приобретает коричневый оттенок. Такое топливо имеет более высокую детонацию, что способно повредить двигатель. Использовать его категорически нельзя.
Вывод: запасать бензин можно, но только с соблюдением условий хранения. Иначе экономия на черный день может превратиться в дорогой ремонт двигателя.
