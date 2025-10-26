ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Сколько можно хранить бензин в канистре — эксперт объяснил, когда горючее портится

Эксперт рассказал, сколько хранится бензин в канистре и как понять, что горючее испортилось. Какие условия нужны во избежание повреждения двигателя.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Канистры

Канистры / © УНИАН

Украинские водители все чаще создают резервы горючего — из-за риска перебоев со снабжением, возможного роста цен или чрезвычайных ситуаций. Однако не все знают, как долго бензин в канистре остается пригодным и когда он может навредить двигателю.

По словам эксперта из YouTube-канала "Авто Тема", бензин сохраняет свои свойства до одного года, но только при соблюдении определенных условий:

  • металлическая герметичная канистра;

  • защита от солнца и тепла;

  • температура хранения от +10 до +20°C.

Если эти условия нарушены, срок годности сокращается вдвое. К примеру, в жарком багажнике или холодном гараже бензин может испортиться уже через 3–4 месяца.

Что происходит с горючим

С течением времени в бензине разрушаются химические соединения, образуется осадок и возможное расслоение. Это опасно, ведь:

  • осадок может забить топливную систему;

  • двигатель работает с перебоями или может выйти из строя;

  • взбалтывание не поможет – нужны специальные присадки.

Как распознать испорченное горючее

"Старый" бензин темнеет или приобретает коричневый оттенок. Такое топливо имеет более высокую детонацию, что способно повредить двигатель. Использовать его категорически нельзя.

Вывод: запасать бензин можно, но только с соблюдением условий хранения. Иначе экономия на черный день может превратиться в дорогой ремонт двигателя.

Ранее мы рассказывали о 5 "автоматических" ошибках на АЗС, которые дорого стоят водителям.

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie