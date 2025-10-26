Сколько можно хранить бензин в канистре — эксперт объяснил, когда горючее портится

Канистры / © УНИАН

Украинские водители все чаще создают резервы горючего — из-за риска перебоев со снабжением, возможного роста цен или чрезвычайных ситуаций. Однако не все знают, как долго бензин в канистре остается пригодным и когда он может навредить двигателю.

По словам эксперта из YouTube-канала "Авто Тема", бензин сохраняет свои свойства до одного года, но только при соблюдении определенных условий:

металлическая герметичная канистра;

защита от солнца и тепла;

температура хранения от +10 до +20°C.

Если эти условия нарушены, срок годности сокращается вдвое. К примеру, в жарком багажнике или холодном гараже бензин может испортиться уже через 3–4 месяца.

Что происходит с горючим

С течением времени в бензине разрушаются химические соединения, образуется осадок и возможное расслоение. Это опасно, ведь:

осадок может забить топливную систему;

двигатель работает с перебоями или может выйти из строя;

взбалтывание не поможет – нужны специальные присадки.

Как распознать испорченное горючее

"Старый" бензин темнеет или приобретает коричневый оттенок. Такое топливо имеет более высокую детонацию, что способно повредить двигатель. Использовать его категорически нельзя.

Вывод: запасать бензин можно, но только с соблюдением условий хранения. Иначе экономия на черный день может превратиться в дорогой ремонт двигателя.

