Сколько подержанных авто списали в Украине за месяц: цифры удивят

Свалка авто

Реклама

В течение августа 2025 года с украинских дорог окончательно исчезли сотни подержанных автомобилей. По данным Института исследований авторынка, более 2 тысяч транспортных средств были сняты с учета из-за выбраковки.

Об этом пишет MMR.

Эта бесплатная услуга чаще всего касалась легковых автомобилей — их списали 1666 единиц. Кроме того, с регистрации сняли 405 грузовиков и 73 автобуса. После списания эти автомобили обычно разбирают на запчасти и сдают на металлолом.

Реклама

Эксперты Института составили рейтинг моделей, чаще всего проходивших эту процедуру. В первую десятку вошли преимущественно устаревшие автомобили советского и украинского производства, в частности ВАЗ (модели «классика», «девятка» и «99»), «Таврия», «Славута» и Daewoo Lanos.

Основной причиной выбраковки является возраст:

Легковые и грузовые авто — в среднем 28 лет.

Автобусы — в среднем 26 лет.

Самым старым списанным автомобилем в августе стал седан ГАЗ-21 «Волга», выпущенный в 1957 году.

Напомним, эксперт по автомобильному транспорту раскрыл неожиданную функцию подголовников, о которой, вероятно, не догадывается большинство водителей. По словам специалистов из TikTok-канала Capturing Cars, находящиеся во всех автомобилях подголовники могут спасти жизнь в чрезвычайной ситуации.

Реклама

Обычно водители используют педаль газа в автомобиле только для разгона. Однако в современных автомобилях, особенно в электрокарах и гибридах, ее функционал гораздо шире. Она отвечает не только за скорость, но и за экономию топлива или электроэнергии.