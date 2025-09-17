ТСН в социальных сетях

Сколько подержанных авто списали в Украине за месяц: цифры удивят

Массовое списание авто: в Украине лишились тысяч подержанных машин. Какие модели лидируют?

В течение августа 2025 года с украинских дорог окончательно исчезли сотни подержанных автомобилей. По данным Института исследований авторынка, более 2 тысяч транспортных средств были сняты с учета из-за выбраковки.

Об этом пишет MMR.

Эта бесплатная услуга чаще всего касалась легковых автомобилей — их списали 1666 единиц. Кроме того, с регистрации сняли 405 грузовиков и 73 автобуса. После списания эти автомобили обычно разбирают на запчасти и сдают на металлолом.

Эксперты Института составили рейтинг моделей, чаще всего проходивших эту процедуру. В первую десятку вошли преимущественно устаревшие автомобили советского и украинского производства, в частности ВАЗ (модели «классика», «девятка» и «99»), «Таврия», «Славута» и Daewoo Lanos.

Основной причиной выбраковки является возраст:

  • Легковые и грузовые авто — в среднем 28 лет.

  • Автобусы — в среднем 26 лет.

Самым старым списанным автомобилем в августе стал седан ГАЗ-21 «Волга», выпущенный в 1957 году.

