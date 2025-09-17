Скрытая функция подголовника: эксперт рассказал, как это может спасти вам жизнь

Авто / © Pexels

Реклама

Эксперт по автомобильному транспорту раскрыл неожиданную функцию подголовников, о которой, вероятно, не догадывается большинство водителей. По словам специалистов из TikTok-канала Capturing Cars, находящиеся во всех автомобилях подголовники могут спасти жизнь в чрезвычайной ситуации.

Об этом пишет Еxpress.

Оказывается, подголовник легко снимается, а его металлические стержни можно использовать как инструмент спасения. Если вы оказались в ситуации, когда дверь заблокирована или транспортное средство тонет или горит, используйте эти стержни, чтобы разбить боковое стекло. Благодаря точечному давлению острый конец легко справится с этой задачей. Кроме того, подголовник можно использовать в качестве рычажка, чтобы открыть дверь, или как клин, чтобы удержать их или окна открытыми.

Реклама

Хотя эта функция жизненно важна, главное предназначение подголовника — защита от травм. По словам эксперта, подголовник помогает предотвратить или снизить риск хлыстовой травмы шеи во время столкновения, особенно при ударе сзади. Он ограничивает движение головы назад, минимизируя ее резкий рывок и предотвращая серьезные повреждения.

Напомним, страх остаться с разряженной батареей среди дороги является одним из главных психологических барьеров для потенциальных владельцев электромобилей. Однако, как утверждают эксперты, современные технологии делают этот процесс гораздо более безопасным, чем может показаться на первый взгляд. В отличие от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, электрокар не остановится внезапно.

Со временем пластиковые фары автомобиля могут тускнеть и желтеть. Это не только ухудшает внешний вид авто, но и существенно уменьшает яркость света, что может быть опасным, особенно в темное время суток. Не спешите тратить деньги на дорогостоящие средства для полировки. Есть несколько простых и бюджетных способов, которые помогут вернуть фарам их первоначальную прозрачность.

Обычно водители используют педаль газа в автомобиле только для разгона. Однако в современных автомобилях, особенно в электрокарах и гибридах, ее функционал гораздо шире. Она отвечает не только за скорость, но и за экономию топлива или электроэнергии.