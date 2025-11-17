- Дата публикации
Категория
Авто Мир
Смартфон может спасти от укачивания в машине – скрытая функция, о которой мало кто знает
iPhone имеет скрытую функцию, которая уменьшает укачивание в автомобиле.
Приблизительно треть людей в мире страдают от укачивания во время поездок. Но одна жительница Атланты недавно открыла малоизвестную функцию iPhone, делающую скучные автомобильные поездки более комфортными.
Создатель TikTok Рэйчел (@rhg11111) поделилась "революционным" открытием в своем видео.
Она обнаружила функцию “Сигналы движения транспортного средства” в разделе Универсальный доступ → Движение.
"Узнала об этом вчера, и мне нужно рассказать об этом другим. Это изменило мою жизнь", - говорит Рейчел.
Как это работает: на краях экрана появляются едва заметные точки, синхронно двигающиеся с автомобилем, повторяя его ускорение, повороты и торможение. Такие визуальные подсказки помогают мозгу синхронизировать зрение и чувство движения, уменьшая укачивание.
Функция появилась в iOS 17 и не мешает основному содержимому на экране. Простая настройка позволяет пассажирам избегать тошноты и дискомфорта во время поездок.
"Это действительно переломный момент для тех, кого убаюкивает", - добавляет Рейчел.
