187
1 мин

Смартфон может спасти от укачивания в машине – скрытая функция, о которой мало кто знает

iPhone имеет скрытую функцию, которая уменьшает укачивание в автомобиле.

Кирилл Шостак
Водитель авто

Водитель авто / © unsplash.com

Приблизительно треть людей в мире страдают от укачивания во время поездок. Но одна жительница Атланты недавно открыла малоизвестную функцию iPhone, делающую скучные автомобильные поездки более комфортными.

Создатель TikTok Рэйчел (@rhg11111) поделилась "революционным" открытием в своем видео.

Она обнаружила функцию “Сигналы движения транспортного средства” в разделе Универсальный доступ → Движение.

"Узнала об этом вчера, и мне нужно рассказать об этом другим. Это изменило мою жизнь", - говорит Рейчел.

Как это работает: на краях экрана появляются едва заметные точки, синхронно двигающиеся с автомобилем, повторяя его ускорение, повороты и торможение. Такие визуальные подсказки помогают мозгу синхронизировать зрение и чувство движения, уменьшая укачивание.

Функция появилась в iOS 17 и не мешает основному содержимому на экране. Простая настройка позволяет пассажирам избегать тошноты и дискомфорта во время поездок.

"Это действительно переломный момент для тех, кого убаюкивает", - добавляет Рейчел.

Раньше мы рассказывали о том, как быстро прогреть авто без лишнего расхода горючего.

187
