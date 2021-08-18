Сможет летать со скоростью 402 км/ч: в США создадут первый в мире летающий мотоцикл

Сможет летать со скоростью 402 км/ч: в США создадут первый в мире летающий мотоцикл

Speeder сможет взлетать почти с любой поверхности и будет иметь автопилот.

Калифорнийская компания Jetpack Aviation планирует выпустить первый в мире летающий мотоцикл Speeder.

Об этом сообщает сайт Robb Report.

Производитель уже заявил об успешном испытательном полете первого прототипа. Для мотоцикла Jetpack Aviation написали собственную программу управления полетом, которая контролирует и регулирует тягу.

Над проектом работали полтора года. Speeder получит интуитивную систему, которая работает, как обычный мотоцикл и будет автоматически стабилизировать его в полете. Он сможет взлетать и приземляться вертикально на большинство поверхностей.

Размером байк будет примерно, как автомобиль, и его можно будет запрограммировать на автоматический полет.

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Компания готовит две версии Speeder: сверхлегкую и экспериментальную. Первая даже не будет требовать лицензии пилота, и она должна появиться через два года. Для управления второй уже понадобится базовая лицензия пилота, и она выйдет через шесть месяцев после сверхлегкого варианта.

Первая версия будет ограничена скоростью 97 км/ч и продолжительностью полета 15 минут, а экспериментальная — 402 км/ч и 35 минутами.

Оригинальный дизайн предусматривал четыре турбины (как показано на изображениях), но в конечном продукте их будет восемь, по две на каждом углу байка. Аэроцикл также получит ручное управление, 12-дюймовый навигационный экран и радиосистему.

Обновленная версия прототипа Speeder 2.0 пройдет более интенсивное тестирование, а его испытания начнутся в начале 2022 года. Jetpack Aviation начали уже принимать предварительные заказы на мотоцикл, и ожидается, что он будет стоить 381 000 долларов.

Также компания планирует создать коммерческие версии Speeder для военных и общественных организаций по безопасности, которые получат большую дальность хода и отделение для хранения антипиренов, медицинских лекарств и оборудования, или транспортировки травмированных пассажиров.

Ранее сообщалось, что компания Urban eVTOL опубликовала рендеры своего первого летающего автомобиля Leo, который сможет двигаться со скоростью 400 км/ч.

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