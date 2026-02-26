Сокровища в сарае: найдена заброшенная коллекция редких спорткаров 70-х годов (видео)

Авто Plymouth Barracuda

Реклама

В штате Миссури (США) случайно наткнулись на «капсулу времени» с четырьмя культовыми спорткарами концерна Chrysler. Несмотря на толстый слой пыли, эти авто оказались настоящими бриллиантами для коллекционеров.

Об этом рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

В США обнаружили заброшенную коллекцию ретро-автомобилей — спорткары 1970-х годов много лет стояли без присмотра в старом сарае и покрылись пылью. Заброшенные машины нашли в штате Миссури.

Реклама

На видео видно, что состояние машин далеко от идеального: кузова покрыты толстым слоем грязи, а вокруг и внутри накопилось немало хлама. Судя по всему, автомобили не использовались очень давно.

Все четыре авто выпущены концерном Chrysler в 1970-1971 годах. Среди них — сразу три модели Plymouth Barracuda, причем два экземпляра относятся к чрезвычайно редкой версии 440 Six Pack 1971 года.

Таких машин в свое время произвели всего 254. Они оснащены 7,2-литровым V8 мощностью 390 л.с., способны разгоняться до 100 км/ч примерно за 6 секунд и развивать скорость более 200 км/ч. У третьего Barracuda — 1970 года — 5,6-литровый двигатель V8 на 340 л.с.

Четвертым автомобилем в коллекции оказался кабриолет Dodge Challenger 1971 года. Хотя его мотор менее мощный — 5,2-литровый V8 на 230 л.с. — у модели также есть коллекционная ценность, ведь таких кабриолетов выпустили всего 1870 единиц.

Реклама

К слову, в Луизиане на опушке леса обнаружили заброшенную коллекцию из 400 ретро-авто, которую десятилетиями собирал для перепродажи американец Рассел Бамберг. После его смерти наследник показал коллекцию, где среди ржавого лома есть настоящие раритеты 60-х и 70-х годов.