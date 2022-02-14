Составлен рейтинг топ-10 стран мира, где электромобили стоят дешевле всего

Составлен рейтинг топ-10 стран мира, где электромобили стоят дешевле всего

Европа занимает половину списка.

С каждым днем популярность электромобилей по всему миру постоянно растет.

Поэтому специалисты портала Confused выяснили, в каких странах планеты люди платят меньше всего и, соответственно, больше всего за покупку "зеленой" машины, передает Carscoops.

Так, за основу эксперимента был взят лучший электромобиль – Tesla Model 3 . Отмечается, что дешевле купить эту модель можно в Макао. Там Model 3 стоит 35 577 евро . Далее следуют Китай, Румыния, Япония и Франция. Родина этого электромобиля – США занимает восьмое место вместе с Пуэрто-Рико с ценой 44 990 долларов, что эквивалентно 39 636 евро.

Дорожче всего Tesla Model 3 стоит в Сингапуре – 73 554 евро , поскольку налоги на покупку автомобиля в этой стране очень высоки. Далее следуют Израиль, Израиль, Чехия и Дания. На последнем месте в топ-10 находится Великобритания – 51 431 евро, но в то же время там Volkswagen ID.3 намного дешевле, цены начинаются от 38 430 евро.

Вашему вниманию топ-10 стран с самой дешевой и самой дорогой стоимостью Tesla Model 3 в мире.

carscoops.com

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