Специалисты назвали лучшие поддержанные электромобили и гибриды до 20 000 долларов

Тройку лидеров выпускает один автопроизводитель

Специалисты из компании Kelley Blue Book назвали лучшие поддержанные электрические автомобили и гибриды, которые стоят до 20 000 долларов.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

В формировании списка эксперты учитывали надежность автомобилей и их экономичность. Итак, на десятое место рейтинга они поставили гибрид Kia Niro 2019 года. Он тратит 4,8 л на 100 км, а его топливный бак достаточно большой, чтобы позволить проехать 938 км за одно наполнение.

Девятое место занимает Chevrolet Volt 2017 года, который имеет общий пробег в 676 км и может тратить 2,2 л/100 км в первые 85 км, а в последующие 590 км этот показатель изменится на 5,6 л/100 км.

На восьмом месте — Nissan Leaf 2018 года. Это электромобиль с общей дальностью хода 243 км и совокупным потреблением 2,1 кВт/100 км. Другой электромобиль, Chevrolet Bolt EV 2017 года, занимает седьмое место с общим пробегом 383 км и расходом 1,97 кВт на 100 км.

Единственным лучшим поддержанным премиальным гибридом стал Lexus ES 300h 2015 года выпуска. Он имеет общий запас хода в 1107 км, а его расход топлива составляет 5,9 л/100 км, что позволило ему оказаться на шестом месте.

В пятерку лучших вошла Honda Accord Hybrid 2015 года, общий запас хода которой составляет 969 км, а общий расход топлива — 5 литров на 100 км. Старейший и крупнейший автомобиль в этом списке занимает четвертое место. Это Toyota Highlander Hybrid 2013 года. Она имеет комбинированный расход топлива 8,4 л/100 км, а общий запас хода оценивается в 775,7 км.

Первые три модели в списке произведены компанией Toyota. RAV4 Hybrid 2016 года занял третье место с расходом 7,3 л/100 км и запасом хода 763 км. Гибрид Camry MY2017 стал вторым благодаря пробегу в 1095 км и общим расходом в 5,9 л/100 км.

Лучшим поддержанным электрифицированным автомобилем до 20 000 долларов специалисты назвали Toyota Prius 2017 выпуска. Его общий запас хода составляет 946 км, а расход топлива — 4,5 л/100 км.

Ранее сообщалось, что аналитики опубликовали рейтинг самых популярных электрокаров в Европе.

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