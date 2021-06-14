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Специалисты проверили, соответствует ли действительности заявленный запас хода электромобилей

Специалисты проверили, соответствует ли действительности заявленный запас хода электромобилей

Associated Press

Всего было протестировано 21 "зеленую" машину.

Эксперты решили проверить, соответствует ли действительности заявленный запас хода электромобилей.

Соответствующий эксперимент устроила Норвежский автомобильная федерация (Norwegian Automobile Federation; NAF). Об этом говорится на их официальном сайте.

Отмечается, что в тестах проверили 21 электрокар. Речь идет о моделях, которые продаются на европейском рынке. Тест проводился в солнечную погоду при температуре воздуха 20-25 градусов. Маршрут включал загородные трассы, городские улицы и горные перевалы. Чтобы протестировать все автомобили одинаково, они заряжались до 100% ночью в гараже, тест-драйв проводился без предварительного подогрева салона и аккумулятора.

Итак, в список "зеленых" машин, которые решили проверить на запас хода, вошли:

  • Tesla Model 3 (две версии);
  • Ford Mustang Mach-E (две версии);
  • Volkswagen ID.3 (две версии);
  • Volkswagen ID.4;
  • Skoda Enyaq;
  • Polestar 2;
  • Audi e-tron GT;
  • Ioniq 5,
  • Xpeng G3;
  • BMW iX3;
  • Mercedes-Benz EQA;
  • Volvo XC40 Recharge;
  • Citroen e-C4;
  • Opel Mokka-E;
  • Fiat 500;
  • Honda e;
  • Hyundai Kona;
  • Mazda MX-30.

Машины двигались до полной остановки со скоростью от 60 до 110 км/ч. Пилоты применяли один и тот же стиль вождения. Отлично проявили себя несколько электромобилей. Tesla Model 3 показала реальный запас хода 654,6 км при паспортном показателе 614 км. Хорошо справился и Mustang Mach-E — 617,9 км (заявленный показатель равен 610 км). Кроссовер BMW iX3 проехал 556,2 км — на 106 км больше утвержденного запаса хода. То есть прирост составил около 20%.

Три модели показали результат чуть хуже заявленного. Это Polestar 2, Citroen e-C4 и Xpeng G3. Но они проехали всего на 3, 5 и 12 км меньше, чем указано в спецификациях.

В результате почти все машины превысили заявленный в рамках цикла WLTP запас хода. Правда, в среднем только на 6%.