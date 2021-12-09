Сразу две модели FIAT провалили краш-тесты на безопасность: видео

Их дебют на рынке прошел в 2017 году.

Хэтчбек FIAT Argo и седан Cronos провалили серию краш-тестов для обнаружения безопасности.

Соответствующее заключение после испытаний сделали специалисты независимой ассоциации Latin NCAP .

Во время краш-тестов эксперты проверяли прочность конструкций моделей во время лобового и бокового ударов. Кроме того, эксперты исследовали возможные травмы пассажиров и защиту пешеходов во время столкновения. По результатам испытаний Fiat Argo и Cronos продемонстрировали серьезную деформацию во время лобовых ударов, а также ужасную защиту пассажиров.

Отметим, что оценка проводилась для автомобилей, которые выпускаются и продаются в странах Латинской Америки.

В базовой комплектации двух моделей отсутствуют электронные системы контроля устойчивости, а также системы автоматического и экстренного торможения. Кроме того, автомобили лишены боковых подушек безопасности, а пассивные технологии защиты находятся на очень низком уровне. В результате все эти показатели позволили специалистам Latin NCAP поставить Fiat Argo и Cronos по нулю баллов в рейтинге безопасности. Кроме того, автомобили показали самый низкий уровень защиты пешеходов с тех пор, как организация начала отслеживать этот показатель в 2020 году.

Fiat Argo/Cronos предлагает низкую безопасность не только своим клиентам, но и всем людям, которые сосуществуют на улицах с этим автомобилем. Fiat добавляет еще один автомобиль с низким уровнем безопасности в список автомобилей, которые не защищают должным образом участников дорожного движения. Мы призываем Fiat перейти на более безопасные автомобили", — сказал глава Latin NCAP Стефан Бродзяк.

После этого результат Fiat выступил с заявлением, что "вскоре улучшит эту модель и передаст ее на тестирование экспертам, чтобы продемонстрировать улучшение", согласно Latin NCAP.

Добавим, что обе эти модели дебютировали на латиноамериканском рынке в 2017 году.

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