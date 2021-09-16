США просят 12 автопроизводителей помочь в расследовании по Tesla: какая причина

США просят 12 автопроизводителей помочь в расследовании по Tesla: какая причина

Компании должны предоставить информацию об авариях, которые могли произойти из-за систем автопилота.

Американский регулятор безопасности автомобилей попросил помощи у 12 крупных автопроизводителей в рамках расследования по Tesla.

Об этом сообщает Reuters.

Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) направила письма в General Motors Co, Toyota Motor Corp, Ford Motor Co, Volkswagen AG и другие компании.

Администрация хочет провести "сравнительный анализ" с другими "серийными транспортными средствами, оборудованными возможностью одновременно управлять как рулевым управлением, так и торможением/ускорением при определенных обстоятельствах".

В августе NHTSA открыла официальное расследование из-за системы помощи водителю Tesla, которая называется "Автопилот", после 12 аварий с автомобилями экстренных служб. Она будет оценивать работу 765 000 американских машин Tesla, построенных между 2014 и 2021 годами.

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Автопилот Tesla решает некоторые задачи вождения и позволяет водителям длительное время не держать руки на руле. Компания Илона Маска говорит, что система позволяет автомобилям автоматически управлять, разгоняться и тормозить в пределах своей полосы.

Агентство попросило 12 автопроизводителей перечислить любые аварии, в которых была задействована усовершенствованная система помощи водителю, которая работала за 30 секунд непосредственно до ДТП.

Администрация дала некоторым автопроизводителям время на ответ до 3 ноября, а другим — до 17 ноября.

NHTSA также запросила детали, как авто компаний "выявляют и реагируют на наличие автомобилей, которые оказывают первую помощь/правоохранительных органов".

31 августа администрация направила Tesla письмо на 11 страниц с многочисленными вопросами, на которые она должна ответить до 22 октября. NHTSA отметила, что располагает информацией о 17 травмах и одной смерти, которые вызваны 12 авариями с электрокарами.

NHTSA также подтвердила, что расследует катастрофу со смертельным исходом, которая произошла 26 июля в Нью-Йорке с 52-летним мужчиной, которого сбила Tesla, когда он пытался починить спущенную шину на своем автомобиле.

Ранее сообщалось, что NHTSA оценит, как система помощи водителю Tesla заставляет водителя взять управление под контроль во время своей работы.

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