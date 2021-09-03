Стал одним из самых дешевых в мире: известный индийский автопроизводитель вывел на рынок бюджетный электрокар

Без подзарядки модель сможет преодолеть чуть более 300 км.

Компания TATA Motors объявила о начале продаж электрокара Tigor EV.

Об этом сообщает Carwale.

Отметим, что этот автомобиль производится с 2019 года и собран на шасси бюджетного автомобиля Tata Tigor. Комплексное обновление Tigor EV позволило улучшить характеристики электромобиля и сделать его по-настоящему конкурентоспособным на рынке.

Обновленный Tigor EV — это четырехдверный электрический седан длиной в 4 метра. В передней части установлена глянцевая черная фальш-решетка радиатора. Авто оснащается проекторнимы фарами, новыми горизонтальными противотуманными фарами со встроенными светодиодными ДХО, новыми легкосплавными дисками с синими акцентами и пересмотренным задними фонарями.

Движущей силой новинки является 75-сильный электродвигатель мощностью 75 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом в 170 Нм. Силовой агрегат сочетается с трансмиссией Zitron EV. Мотор питается от литий-ионной батареи емкостью 26 кВтч. Без подзарядки модель сможет преодолеть чуть более 300 км. До 60 км/ч этот автомобиль разгоняется за 5,7 секунды.

Цены на Tata Tigor EV начинаются от 1 млн 119 тыс. 900 рупий, это чуть больше 15 тысяч долларов США по актуальному курсу. Таким образом, индийский экологически чистый седан является одним из самых дешевых в мире электрокаров с полноценным кузовом, а также 5-местным салоном.

Ранее рассказывалось о том, что TATA Motors собирается вывести на рынок ультрабюджетный кроссовер.

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