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Стало известно, какие автомобили пользуются наибольшей популярностью в Японии

Стало известно, какие автомобили пользуются наибольшей популярностью в Японии

Associated Press

Безоговорочным фаворитом является Toyota.

Составлен список автомобилей, которые чаще всего покупали в Японии по итогам июля 2021 года.

Соответствующий перечень моделей составила Ассоциация автомобильных дилеров (JADA).

Так, бестселлеры сохранили свои позиции: первое место среди легковушек снова досталось Toyota Yaris, в сегменте кей-каров — Honda N-BOX. Впрочем, есть и новички. В десятку лидеров смогла войти Toyota Aqua второго поколения. Самое удивительное, что этот автомобиль представили только 19 июля.

Хорошо идут дела и у другого дебюта 2021 года — кроссовера Honda Vezel второго поколения. Он стал доступен в апреле. Спрос на машину подскочил в 2,5 раза по сравнению с июлем 2020-го.

Вот как выглядит топ-10 продаж легковых автомобилей за июль 2021 (в скобках — динамика относительно июля 2020 года):

  • Toyota Yaris — 23 200 экземпляров (165,7%);
  • Toyota Roomy — 14 807 (226,8%);
  • Toyota Corolla — 9 242 (84,1%);
  • Toyota Alphard — 8 964 (106,1%);
  • Toyota Aqua — 7 902 (217%);
  • Honda Vezel — 7 573 (25,8%)
  • Toyota Raize — 7 530 (61,3%);
  • Toyota Harrier — 6780 (72,2%);
  • Nissan Note — 6 657 (98,9%);
  • Toyota Voxy — 6 372 (119,9%).

Статистика в кей-карах следующая:

  • Honda N-BOX — 16 992 экземпляры (104,7%);
  • Suzuki Spacia — 10 983 (82,3%);
  • Daihatsu Move — 8 979 (89,1%);
  • Daihatsu Tanto — 7 895 (60,2%);
  • Daihatsu Mira — 5 938 (92,7%);
  • Suzuki Hustler — 5 635 (63,8%);
  • Daihatsu Taft — 5 552 (88,1%);
  • Suzuki Alto — 4 267 (83%);
  • Nissan Roox — 3 868 (48,6%);
  • Honda N-WGN — 3 707 (60,1%).

Ранее рассказывалось о том, какие новые автомобили чаще всего покупали украинцы в июле.

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