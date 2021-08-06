Стало известно, какие автомобили пользуются наибольшей популярностью в Японии

Безоговорочным фаворитом является Toyota.

Составлен список автомобилей, которые чаще всего покупали в Японии по итогам июля 2021 года.

Соответствующий перечень моделей составила Ассоциация автомобильных дилеров (JADA).

Так, бестселлеры сохранили свои позиции: первое место среди легковушек снова досталось Toyota Yaris, в сегменте кей-каров — Honda N-BOX. Впрочем, есть и новички. В десятку лидеров смогла войти Toyota Aqua второго поколения. Самое удивительное, что этот автомобиль представили только 19 июля.

Хорошо идут дела и у другого дебюта 2021 года — кроссовера Honda Vezel второго поколения. Он стал доступен в апреле. Спрос на машину подскочил в 2,5 раза по сравнению с июлем 2020-го.

Вот как выглядит топ-10 продаж легковых автомобилей за июль 2021 (в скобках — динамика относительно июля 2020 года):

Toyota Yaris — 23 200 экземпляров (165,7%);

Toyota Roomy — 14 807 (226,8%);

Toyota Corolla — 9 242 (84,1%);

Toyota Alphard — 8 964 (106,1%);

Toyota Aqua — 7 902 (217%);

Honda Vezel — 7 573 (25,8%)

Toyota Raize — 7 530 (61,3%);

Toyota Harrier — 6780 (72,2%);

Nissan Note — 6 657 (98,9%);

Toyota Voxy — 6 372 (119,9%).

Статистика в кей-карах следующая:

Honda N-BOX — 16 992 экземпляры (104,7%);

Suzuki Spacia — 10 983 (82,3%);

Daihatsu Move — 8 979 (89,1%);

Daihatsu Tanto — 7 895 (60,2%);

Daihatsu Mira — 5 938 (92,7%);

Suzuki Hustler — 5 635 (63,8%);

Daihatsu Taft — 5 552 (88,1%);

Suzuki Alto — 4 267 (83%);

Nissan Roox — 3 868 (48,6%);

Honda N-WGN — 3 707 (60,1%).

Ранее рассказывалось о том, какие новые автомобили чаще всего покупали украинцы в июле.

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