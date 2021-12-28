Стало известно, сколько автомобилей недовыпустит мировая промышленность в 2021 году: количество впечатляет

Стало известно, сколько автомобилей недовыпустит мировая промышленность в 2021 году: количество впечатляет

Больше всего это касается Европы.

Стало известно, сколько новых автомобилей не сойдет с конвейеров в мире по итогам 2021 года.

Об этом сообщает The Telegraph.

Так, по результатам исследования выяснилось, что 9,6 миллионов машин недовыпустят в этом году. Причиной является острый дефицит микрочипов.

Глобальный авторынок в 2021 году демонстрирует рост в 12% и только выпустят около 84,9 млн. легковых машин. Однако следует учитывать, что сравнивают показатели с карантинным 2020 годом, когда автопроизводство обрушилось, поскольку большинство компаний останавливали заводы длительное время.

В то же время, до конца этого года предприятия начали прибегать к новым решениям, что помогло увеличить объемы сбора. Так, многие бренды вынужденно упрощают оснащение автомобилей, отказываясь от сложной электроники и предпочитая первоначальные комплектации.

Дефицит микроэлектроники начал ощущаться в автопроме в конце 2020 года: из-за остановок заводов производители выпустили меньше чипов и до сих пор не могут удовлетворить отложенный спрос. Автомобильным производителям приходится соперничать с техногигантами типа Apple, который, по данным инсайдеров, способен закупать чипы по более привлекательной для поставщиков цене.

Наибольшие потери понесли европейские предприятия: на них приходится почти треть от количества непроизводимых машин – три миллиона экземпляров. По прогнозам, автопром не измениться до второй половины 2022 года, а полностью кризис закончится только в 2023-м.

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