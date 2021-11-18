Стало известно, сколько зарабатывают топовые автокомпании в секунду: сумма вас изрядно удивит

Они знают, как зарабатывать деньги и делают это очень хорошо.
Специалисты определили, сколько зарабатывают мировые автомобильные компании.
Соответствующее исследование провело аналитическое британское бюро Uswitch. Им удалось вычислить прибыль за год, час, минуту и даже секунду и цифры действительно впечатляют.
Интересно, что пока мы здесь с вами болтаем, они уже заработали немалые деньги.
Эти суммы действительно удивляют, ведь раньше никто не производил таких подсчетов раньше. Конечно, компании показывают свои годовые доходы и квартальные, но Uswitch вывели аналитику на новый уровень, рассчитав прибыль за секунду.
Конечно, тратят их они так же быстро, как и зарабатывают. Только подумайте, сколько нужно денег на огромное производство автомобилей? Очень много, а еще надо оплатить все штрафные санкции и как-то рекламировать свой продукт. К примеру, лидер списка – Toyota потратила 1 миллиард долларов на рекламу новой Tundra и это только на американском рынке. Чтобы каждому акционеру заработать свою копейку, руководству компании нужно изрядно поработать.
Если вы уже готовы тогда начнем:
|Компания
|Годовая прибыль
|Прибыль в час
|Прибыль в минуту
|Прибыль в секунду
|Toyota
|275 млрд. долл.США
|31.4 млн. долл.США
|
523 889 дол. США
|8 731 долл.США
|Volkswagen
|255 млрд. долл.США
|29.1 млн. долл.США
|
484 399 дол. США
|8 073 долл.США
|Daimler
|176 млрд. долл.США
|20.1 млн. долл.США
|355 363 дол. США
|5 589 долл.США
|Honda
|137 млрд. долл.США
|15.7 млн. долл.США
|261 349 дол. США
|4 356 долл.США
|Mitsubishi
|136 млрд. долл.США
|15.5 млн. долл.США
|258 702 дол. США
|4 312 долл.США
|Форд
|127 млрд. долл.США
|14.5 млн. долл.США
|241 903 дол. США
|4 032 долл.США
|General Motors
|122 млрд. долл.США
|14 млн. долл.США
|233 038 дол. США
|3 884 долл.США
|BMW
|113 млрд. долл.США
|12.9 млн. долл.США
|215 137 дол. США
|3 586 долл.США
|Stellantis
|99 млрд. долл.США
|11.3 млн. долл.США
|188 375 дол. США
|3 140 долл.США
|Nissan
|91 млрд. долл.США
|10.4 млн. долл.США
|172 919 дол. США
|2 882 долл.США
Ранее рассказывалось о том, мировой автопроизводитель отчитался о рекордной прибыли в условиях пандемии.