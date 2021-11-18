Стало известно, сколько зарабатывают топовые автокомпании в секунду: сумма вас изрядно удивит

Стало известно, сколько зарабатывают топовые автокомпании в секунду: сумма вас изрядно удивит

Они знают, как зарабатывать деньги и делают это очень хорошо.

Специалисты определили, сколько зарабатывают мировые автомобильные компании.

Соответствующее исследование провело аналитическое британское бюро Uswitch. Им удалось вычислить прибыль за год, час, минуту и даже секунду и цифры действительно впечатляют.

Интересно, что пока мы здесь с вами болтаем, они уже заработали немалые деньги.

Эти суммы действительно удивляют, ведь раньше никто не производил таких подсчетов раньше. Конечно, компании показывают свои годовые доходы и квартальные, но Uswitch вывели аналитику на новый уровень, рассчитав прибыль за секунду.

Конечно, тратят их они так же быстро, как и зарабатывают. Только подумайте, сколько нужно денег на огромное производство автомобилей? Очень много, а еще надо оплатить все штрафные санкции и как-то рекламировать свой продукт. К примеру, лидер списка – Toyota потратила 1 миллиард долларов на рекламу новой Tundra и это только на американском рынке. Чтобы каждому акционеру заработать свою копейку, руководству компании нужно изрядно поработать.

Если вы уже готовы тогда начнем:

Компания Годовая прибыль Прибыль в час Прибыль в минуту Прибыль в секунду Toyota 275 млрд. долл.США 31.4 млн. долл.США 523 889 дол. США 8 731 долл.США Volkswagen 255 млрд. долл.США 29.1 млн. долл.США 484 399 дол. США 8 073 долл.США Daimler 176 млрд. долл.США 20.1 млн. долл.США 355 363 дол. США 5 589 долл.США Honda 137 млрд. долл.США 15.7 млн. долл.США 261 349 дол. США 4 356 долл.США Mitsubishi 136 млрд. долл.США 15.5 млн. долл.США 258 702 дол. США 4 312 долл.США Форд 127 млрд. долл.США 14.5 млн. долл.США 241 903 дол. США 4 032 долл.США General Motors 122 млрд. долл.США 14 млн. долл.США 233 038 дол. США 3 884 долл.США BMW 113 млрд. долл.США 12.9 млн. долл.США 215 137 дол. США 3 586 долл.США Stellantis 99 млрд. долл.США 11.3 млн. долл.США 188 375 дол. США 3 140 долл.США Nissan 91 млрд. долл.США 10.4 млн. долл.США 172 919 дол. США 2 882 долл.США

































Ранее рассказывалось о том, мировой автопроизводитель отчитался о рекордной прибыли в условиях пандемии.