Стартовала продажа первого в мире летающего мотоцикла: объявлена стоимость

В воздухе он может находиться 40 минут.

В Японии стартовала продажа первого в мире аэробайка под названием XTurismo Limited Edition.

Об этом сообщает Reuters.

Этот летательный аппарат оснащен двигателем внутреннего сгорания и шестью винтами, четыре из которых работают от аккумуляторов.

Презентация XTurismo Limited Edition состоялась на трассе Fuji Speedway в Ояме (префектура Сидзуока, Япония), где пилот-испытатель показал, как работает аэробайк: он совершил непродолжительный полет в нескольких метрах от земли.

Turismo Limited Edition достаточно компактен: длина составляет 3 700 мм, ширина – 2 400 мм, высота – 1 500 мм. Вес достигает 300 кг. Предусмотрено только одно посадочное место, а максимальная масса пилота не должна превышать 100 кг. В воздухе аппарат может быть до 40 минут, а предельная скорость равна 100 км/ч.

Впрочем, в ближайшем будущем использование такого транспорта будет возможно только на треках и закрытых участках – летать над загруженными дорогами общего пользования не позволяет японское законодательство. Впрочем, если разработчики договорятся с властями, то мотоцикл могут взять на вооружение спасательные подразделения, ведь на нем можно быстро добраться до труднодоступных мест.

Поставки начнутся в первой половине 2022 года. Цена этого летучего мотоцикла составляет 680 тысяч долларов .

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, что в США собираются создать сверхмощный летающий мотоцикл.

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