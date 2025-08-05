Стиль вождения "одной рукой": почему это удобно, но опасно для водителей

Стиль "одной рукой": почему это удобно, но опасно / © pixabay.com

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Способ, которым водитель держит руль, может рассказать больше о его личности, чем кажется на первый взгляд. Привычка класть одну руку сверху на руль – это не просто удобство, а бессознательный маркер определенного типа характера.

Об этом сообщает AmperCar.

В то время как в автошколах раньше обучали держать руки по принципу "10 и 2" (как на часах), современные эксперты по безопасности и профессиональные гонщики рекомендуют положения "3 и 9". Этот хват обеспечивает максимальный контроль над автомобилем и позволяет быстро маневрировать в опасных ситуациях.

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Почему многие водители выбирают «расслабленный» стиль

Несмотря на рекомендации, многие водители продолжают управлять авто одной рукой сверху. Этот расслабленный стиль часто связан с несколькими факторами:

Воздействие кино. Образ уверенного и спокойного героя, руководящего одной рукой, часто встречается в фильмах, что способствует его популяризации.

Комфорт. Особенно удобен этот хват для владельцев внедорожников и водителей, проводящих много времени за рулем, поскольку позволяет расслабить свободную руку.

Привычка. Многие привыкли к такому стилю еще со времен, когда нужно было часто переключать передачи на «механике». Даже после перехода на автомат эта привычка часто сохраняется.

Что этот стиль говорит о личности и его рисках

Спокойствие и уверенность. Обычно так держат руль водители с большим опытом, которые чувствуют себя на дороге комфортно. Они часто настраивают сиденья так, чтобы рука была почти выпрямлена, что придает ощущение расслабленности во время длительных поездок.

Безопасность. Несмотря на внешний покой, управление одной рукой менее безопасно. В критических ситуациях, когда требуется быстрый маневр или резкий поворот, одной руки может быть недостаточно. Эксперты советуют в сложных условиях – на скользкой дороге, в плохую погоду или на высокой скорости – всегда держать руль обеими руками. Это не только улучшает контроль, но может спасти жизнь.

Напомним, украинские автолюбители часто считают , что лишение водительских прав происходит только в случае грубых нарушений, таких как управление в нетрезвом состоянии или ДТП. Однако на самом деле отсутствие огнетушителя в салоне авто тоже может стать основанием для штрафа и даже временного аннулирования водительского удостоверения.