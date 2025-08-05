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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
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Стиль вождения "одной рукой": почему это удобно, но опасно для водителей

Один из самых распространенных, но не самых безопасных стилей – управление одной рукой сверху. Эта привычка, которая формируется под влиянием кино и комфорта, часто свидетельствует об уверенности водителя, но в то же время является маркером риска.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Стиль "одной рукой": почему это удобно, но опасно

Стиль "одной рукой": почему это удобно, но опасно / © pixabay.com

Способ, которым водитель держит руль, может рассказать больше о его личности, чем кажется на первый взгляд. Привычка класть одну руку сверху на руль – это не просто удобство, а бессознательный маркер определенного типа характера.

Об этом сообщает AmperCar.

В то время как в автошколах раньше обучали держать руки по принципу "10 и 2" (как на часах), современные эксперты по безопасности и профессиональные гонщики рекомендуют положения "3 и 9". Этот хват обеспечивает максимальный контроль над автомобилем и позволяет быстро маневрировать в опасных ситуациях.

Почему многие водители выбирают «расслабленный» стиль

Несмотря на рекомендации, многие водители продолжают управлять авто одной рукой сверху. Этот расслабленный стиль часто связан с несколькими факторами:

  • Воздействие кино. Образ уверенного и спокойного героя, руководящего одной рукой, часто встречается в фильмах, что способствует его популяризации.

  • Комфорт. Особенно удобен этот хват для владельцев внедорожников и водителей, проводящих много времени за рулем, поскольку позволяет расслабить свободную руку.

  • Привычка. Многие привыкли к такому стилю еще со времен, когда нужно было часто переключать передачи на «механике». Даже после перехода на автомат эта привычка часто сохраняется.

Что этот стиль говорит о личности и его рисках

  • Спокойствие и уверенность. Обычно так держат руль водители с большим опытом, которые чувствуют себя на дороге комфортно. Они часто настраивают сиденья так, чтобы рука была почти выпрямлена, что придает ощущение расслабленности во время длительных поездок.

  • Безопасность. Несмотря на внешний покой, управление одной рукой менее безопасно. В критических ситуациях, когда требуется быстрый маневр или резкий поворот, одной руки может быть недостаточно. Эксперты советуют в сложных условиях – на скользкой дороге, в плохую погоду или на высокой скорости – всегда держать руль обеими руками. Это не только улучшает контроль, но может спасти жизнь.

Напомним, украинские автолюбители часто считают , что лишение водительских прав происходит только в случае грубых нарушений, таких как управление в нетрезвом состоянии или ДТП. Однако на самом деле отсутствие огнетушителя в салоне авто тоже может стать основанием для штрафа и даже временного аннулирования водительского удостоверения.

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