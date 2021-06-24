Стоимость изрядно отпугивает: названа страна с самыми высокими ценами на автомобили

В качестве примера, взяли Volkswagen Polo.

Стало известно, в какой стране дороже всего продаются новые автомобили.

Так, по информации Carscoops этой страной является Сингапур.

Отмечается, что в Сингапуре роскошные машины, такие как Porsche Taycan, могут стоить почти 610 тысяч долларов. Даже обычные семейные автомобили, такие как Toyota Prius, могут продавать за более, чем 100 тысяч долларов.

Базовая цена на авто в стране невысока. Например, Volkswagen Polo там стоит 13 423 доллара, но его стоимость может вырасти в четыре раза. Почему так собственно происходит?

Его базовая цена — это OMV. Это стоимость авто до применения налогов и сборов. К базовой цене добавляется акцизный сбор, который является дополнительным налогом в размере 20% от OMV. От 13 423 долларов он составляет 2 684 доллара. Также добавляется налог на товары и услуги, равный 7% от общей суммы акцизного сбора и OMV. Этот налог на Polo составляет 1 127 долларов.

Затем идет дополнительный сбор за регистрацию (ARF). За автомобили, чье OMV ниже 20 тысяч долларов, нужно заплатить дополнительные 100%. Машины, в которых OMV от 20 001 до 50 000 долларов, получают еще дополнительных 140%. Для авто, которые имеют OMV более чем 50 тысяч долларов, нужно заплатить дополнительные 180%. Для каждой модели стоимость считается индивидуально.

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Поскольку OMV Polo составляет 13 423 доллара США, его ARF будет тоже 13 423 доллара. Если добавить сюда еще акцизный сбор в размере 2 684 долларов и налог на товары и услуги в размере 1 127 долларов, получается, что автомобиль теперь стоит 30 658 долларов. Это вдвое больше, чем базовая стоимость. Однако это еще не все. Для того, чтобы управлять машиной, нужно свидетельство о праве собственности (COE). С ним можно ездить на новом транспортном средстве до 10 лет. Свидетельство выдают в ограниченном количестве, поэтому цены могут варьироваться от месяца к месяцу, а тип COE, который вам нужен, зависит от вашего автомобиля.

Для Polo один из этих сертификатов стоил бы около 35 669 долларов США. Теперь цена машины за 13 423 доллара выросла до около 74 600 долларов США, что почти в четыре раза превышает первоначальную стоимость.

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