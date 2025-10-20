Странный знак на дороге с точками: о чем он предупреждает водителей

Дорожный знак / © ampercar.com

Реклама

Даже самые опытные водители вряд ли догадаются о значении треугольного дорожного знака с четырьмя черными точками на белом фоне. Этот необычный символ существует, но встретить его можно всего в тысячах километров от нас — в Индии.

Об этом пишет Moto.pl.

Хотя дорожные знаки в Европе преимущественно унифицированы, вне континента иногда случаются настоящие «сюрпризы». Именно таким стал знак, фото которого, сделанное в городе Бенгалуру (Индия), быстро распространилось в интернете, озадачив пользователей соцсетей. Водители предполагали, что он предупреждает о неровной дороге или, возможно, диких животных.

Реклама

Разгадка от полиции

Официальное объяснение местной дорожной полиции оказалось совсем другим. Символ предупреждает о возможном присутствии на проезжей части слабовидящих. Знак установлен у школы для незрячих и служит напоминанием водителям о необходимости быть максимально внимательными.

Символ Брайля на дороге

Главная особенность индийского знака — его символизм: четыре черных точки расположены в форме, которая визуально отсылает к шрифту Брайля. То есть это не просто всеобщее предупреждение, а прямая графическая ссылка, разработанная специально для зон, где часто переходят дорогу ученики или посетители специализированных заведений для людей с нарушениями зрения.

В Украине, Польше и других европейских странах подобного прямого знака нет. О переходе инвалидов здесь обычно сообщают стандартным предупредительным треугольником с символом «!» и дополнительной табличкой с текстом, например «Слепые» или «Невидимые».

Напомним, необычный дорожный знак, привлекающий водителей — желтый квадрат с черным кольцом внутри — стал настоящей загадкой для большинства автомобилистов в Польше. Проведенные опросы показали, что потрясающие четверо из пяти водителей не могут правильно объяснить его назначение, что свидетельствует о значительных пробелах в знании ПДД.

Реклама

Также на необычном синем знаке с тремя полосами «попадаются» многие водители. Его часто путают с обозначением для обгона, но на самом деле у него совсем другое предназначение — обеспечить безопасный поворот налево и выезд со дворов.