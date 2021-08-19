Суббренд Hyundai Genesis представил свой первый электрический автомобиль

Это более роскошная альтернатива Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Компания Genesis, которая принадлежит Hyundai Motor, представила свой первый электрический автомобиль — кроссовер GV60.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Genesis GV60 базируется на платформе E-GMP, которую также используют Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Однако новинку можно рассматривать как более роскошную и премиальную альтернативу.

Кроссовер получил переднюю часть, по которой его можно будет сразу отличить от других благодаря четырехугольным фарам и фирменной решетке радиатора Crest Grill.

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Сбоку можно заметить, что электрокар имеет камеры вместо традиционных зеркал. Он также получил электрические дверные ручки, которые появляются, когда пассажиры подходят к внедорожнику. На показанном примере также есть несколько очень ярких колес.

В задней части GV60 расположены двухлинейные светодиодные фонари, неподвижный спойлер и линия крыши, как в автомобилях в кузове купе.

Интерьер автомобиля также имеет некоторые очень уникальные штрихи. Среди них селектор трансмиссии в виде кристаллической сферы, которая является частью освещения, когда автомобиль выключен, и крутится во время движения.

Также внутри электрокара есть экраны для камер заднего вида, большая цифровая панель приборов и информационно-развлекательная система с сенсорным экраном.

Genesis пока не готов объявить технические характеристики электрического кроссовера, но ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Genesis

Ранее сообщалось, что Genesis показал новый кроссовер GV70.

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