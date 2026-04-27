Техосмотр в Украине: в Раде сделали важное заявление

В Украине могут ввести обязательный техосмотр для всех автомобилей

В Украине не планируют вводить обязательный технический осмотр автомобиля до завершения военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE.

В то же время он подчеркнул, что в перспективе техосмотр может стать обязательным в рамках евроинтеграционных обязательств Украины.

«Это важное требование ЕС, и нам в любом случае придется к этому возвращаться. Но до конца военного положения этого не будет», — заверил он.

По его данным, предстоящая реформа будет предусматривать полностью автоматизированную систему проверки технического состояния авто — без влияния человеческого фактора с использованием камер и специального оборудования в сертифицированных центрах.

Ранее сообщалось, что в Украине готовятся вернуть обязательный технический контроль всем автомобилям.

Пока обязательный технический контроль в Украине касается не всех автомобилей. Его должны проходить только отдельные категории транспорта в зависимости от назначения и массы автомобиля.

В частности, каждые два года проходить обязательный техосмотр обязаны легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и прицепы к ним, если транспорт эксплуатируется более двух лет.

Ежегодно проверяют грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн, а также такси независимо от возраста автомобиля. В то же время, дважды в год техосмотр обязателен для автобусов и специализированного транспорта, который перевозит опасные грузы.