Tesla China построила первый прототип компактного электромобиля за 25 000 долларов — СМИ

Компания скоро может выпустить одну из самых ожидаемых своих новинок.

Tesla China завершила работу над первым прототипом компактного электрического автомобиля, который будет стоить 25 000 долларов.

Об этом сообщает сайт InsideEVs со ссылкой на известного китайского инсайдера, которого зовут 不是郑小康.

Испытательное производство автомобиля планируется начать до конца 2021 года.

Эти слухи также опубликовал в своем Twitter влиятельный блогер Ray4Tesla. Он отметил, что информация поступила из надежного источника, который ранее делился определенными подробностями об авто, что впоследствии оказывались правдой.

Также читайте Илон Маск подтвердил исчезновение традиционного руля во всех моделях Tesla

Не следует исключать, что Tesla China действительно уже построила первый прототип электрокара, который, по слухам, будет называться Model 2 или Model Q.

Любые сведения о машине все время держались в тайне. Хотя были четкие намеки на то, что автопроизводитель разрабатывает электромобиль, который будет меньше по размерам, чем Model 3.

Также в СМИ сообщалось, что в январе компания уже начала оценивать, как новинка влияет на окружающую среду. Тогда еще была информация, что первые прототипы начнут испытывать во второй половине этого года. Это, безусловно, связано с последними слухами о том, что пробное производство начнется в конце 2021 года.

В феврале президент Tesla China Том Чжу заявил, что новая модель будет спроектирована, разработана и построена в Китае на заводе автопроизводителя в Шанхае, и будет продаваться всему миру.

Ранее сообщалось, что Tesla отложила выпуск своей самой ожидаемой новинки.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку