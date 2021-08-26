Tesla Model 3 показала неутешительные результаты на тестах безопасности: видео

Электрокар оказался опасным для пешеходов.

Tesla Model 3 2021 года показала неутешительные результаты на тестах безопасности KNCAP (Корейская программа оценки новых автомобилей).

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

В краштест электрокар получил общую оценку 83,3, что соответствует баллу Уровень 1 (эквивалент 5 звезд). Однако, из-за неутешительных результатов в категориях безопасность пешеходов и предотвращения аварий, где авто набрало всего 3 звезды, общая оценка составляет Уровень 2 (эквивалентно 4 звездам).

По результатам краштестов Model 3 получила замечательную оценку 99,6%, что соответствует баллу 5 звезд. Однако в безопасности пешеходов она набрала 58,4%, что составляет 3 звезды, а в безопасности во время предотвращения аварий 59,5%, что также означает 3 звезды.

Во время задействования функций активной безопасности Tesla ударил слишком много пешеходов и велосипедистов. Он наехал на последних на всех трех скоростях (20, 25 и 40 км/ч).

К краштестам относятся:

испытания на лобовой удар — автомобиль на скорости 56 км/ч наезжает на жесткий барьер шириной на все авто;

испытания на лобовой удар — автомобиль на скорости 64 км/ч ударяется в жесткий барьер шириной 40% от авто;

тест на боковой удар — подвижный барьер весом 1400 кг, который деформируется, ударяет в двери водителя на скорости 60 км/ч;

испытания столбом — испытуемый автомобиль ударяется боком в жесткий столб со скоростью 32 км/ч.

Ранее сообщалось, что в краштестах разбили редкий суперкар за полмиллиона долларов.

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