Tesla начала переносить поставки одной из своих моделей и предоставлять приоритет заказчикам, которые готовы доплатить за нее

Tesla начала переносить поставки одной из своих моделей и предоставлять приоритет заказчикам, которые готовы доплатить за нее

Некоторым дату получения Model S отложили на месяцы.

Tesla начала переносить поставки Model S ее заказчикам на несколько месяцев, а некоторым даже предлагают заплатить дополнительные деньги, чтобы получить ее раньше.

Об этом сообщает сайт Electrek.

В последние недели компания начала неоднократно откладывать даты доставки многих заказных Model S, а в некоторых случаях даже отбирала VIN-код.

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Покупатели получают электронные письма с извинениями от производителя из-за задержки, но без объяснений, почему так произошло.

Многим покупателям сроки поставки перенесли с августа на октябрь, а одному человеку дату доставки отложили до февраля 2022 года. Это происходит даже с теми, кто заказал автомобиль в январе этого года.

Более того, несколько покупателей электрокара, которые заказывали свои транспортные средства до недавнего повышения цены на 10 000 долларов, получили сообщение, что могут получить доставку в этом месяце, если согласятся на более высокую цену.

В то же время тех, кто отказался платить больше, уведомили, что поставки их машин откладываются до четвертого квартала или начала следующего года, что свидетельствует о том, что автопроизводитель предоставляет приоритет новым заказам, за которые заплатили больше денег.

Ранее сообщалось, что в Европу на продажу прибыли первые экземпляры електрокросовера Tesla китайского уборки.

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