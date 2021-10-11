Tesla обогнал Mitsubishi, но его владелец разозлился и врезался в электрокар: видео инцидента

Tesla обогнал Mitsubishi, но его владелец разозлился и врезался в электрокар: видео инцидента

Он даже попытался обвинить в ДТП водителя Model X, но камеры зафиксировали обратное.

В Новой Зеландии водитель Mitsubishi Galant разозлился из-за того, что его обогнал Tesla Model X, после чего начал гнаться за ним и намеренно врезался в электрокар.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Все это было зафиксировано камерами Tesla. На кадрах видно, как водитель электрокара проезжает мимо Galant. Это разозлило его водителя и он начал преследовать Model X.

Он проехал за электромобилем несколько километров, прежде чем обогнал его. Затем владелец Mitsubishi остановился перед водителей Model X и начал выходить из машины. Тот воспринял это как очевидный признак, что мужчина был очень зол и быстро разогнался.

Tesla пыталась оторваться от Mitsubishi, но попала на медленное движение и ее соперник снова ее догнал. Он снова выехал перед электрокаром и затормозил посреди дороги. Однако водитель Model X снова убежал.

Владелец Galant разозлился еще больше, догнал электромобиль и ударил его сбоку. Затем Galant выехал перед Tesla, его занесло и он остановился прямо перед электрокаром, который жестко столкнулся с ним.

Водитель Mitsubishi вышел из своего автомобиля и начал стучать в двери и окна Model X, когда обе машины стояли на краю дороги. Вскоре приехала полиция.

Владелец Galant пытался утверждать, что во всем был виноват водитель Tesla. Однако передняя, боковая и задняя камеры электромобиля сняли всю сагу, и мужчину задержали на месте. Владелец электрокара получил убыток на сумму 45 000 долларов.

Ранее сообщалось, что e США на стоянке сервисного центра полностью сгорела Tesla Model S.

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