Tesla остановила продажу двух флагманских моделей за пределами США и Канады

Их снабжение планируется возобновить не раньше второй половины 2022 года.

Компания Tesla приняла решение прекратить прием заказов на свои флагманские модели Model X и Model S за пределами Северной Америки.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что клиенты Tesla в Европе, заказавшие Model X и Model S, получили от компании уведомление, что их машины не будут доставлены в срок. Как отмечается в официальном письме, компания больше не принимает новые заказы на Model S и Model X с рынков за пределами США и Канады.

Это связано с тем, что Tesla, вероятно, имеет большой заказ на Model S и Model X в Европе и других рынках. В 2021 году автопроизводитель продолжал принимать новые заказы, но производство было отложено, поскольку новая Model S начала сходить с конвейера только в июне, а Model X – в октябре. Подобные ограничения не коснутся младших Model 3 и Model Y, выпускаемых в достаточном количестве благодаря заводу в Китае. А вот Model X и Model S производятся только в США, поэтому в удовлетворении спроса на них компания предпочитает домашний рынок.

Снабжение будет возобновлено не ранее второй половины 2022 года. Но есть и хорошая новость: заказанные ранее машины будут доставлены клиентам по ценам, зафиксированным на момент заказа.

Выпуск Model S и Model X был прекращен в начале этого года, чтобы запустить обновленные версии. Производство Model S возобновилось в июне, а Model X – в октябре, но за третий квартал 2021 компания выпустила менее 9 тысяч машин обеих моделей.

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