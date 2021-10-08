Tesla перенесет главный офис из Калифорнии в Техас: с чем это связано

Tesla перенесет главный офис из Калифорнии в Техас: с чем это связано

На производстве это не отразится.

Компания Tesla приняла решение перенести штаб-квартиру в США из Калифорнии в Техас.

Об этом заявил генеральный директор Илон Маск, передает Autoblog.

Главной причиной переезда названы пробки, которые мешают офисным работникам добираться на работу. А трафик на дорогах возник из-за повышения престижа региона и увеличение населения, после размещения штаб-квартир и производств новых компаний.

"Мы делаем это настолько далеко, насколько это возможно, но существует предел. Просто чтобы быть понятным, мы продолжим расширять нашу деятельность в Калифорнии. Это не вопрос выезда из Калифорнии", — отметил Маск.

Маск подчеркнул, что планирует расширить завод компании во Фримонте в штате Калифорния, где строятся автомобили Tesla Model S и Model X. Планируется увеличить производство на 50%. Объявление же было сделано на заводе Tesla в Остине, где его встретили аплодисментами.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla установила рекорд поставок автомобилей. Так в третьем квартале компания поставила 241 300 автомобилей, что является рекордом для производителя электромобилей. Такие результаты превысили прогнозируемое количество поставок от аналитиков. Они считали, что этот показатель будет составлять более 220 тысяч авто. Также это оказалось больше, чем прогнозировала сама Tesla — 221 952 поставки.

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