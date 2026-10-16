Tesla показала Roadster: спорткар делает сальто в воздухе и разгоняется до 96 км/ч за 0,81 секунды

Tesla представила новое поколение спорткара Roadster / © Associated Press

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Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, способного не только разгоняться до 96 км/ч в 0,81 секунды, но и выполнять воздушные трюки с помощью технологий SpaceX.

Об этом сообщает notateslaapp.

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На презентации в Техасе автомобиль проехал изогнутой рампой вверх колесами, перевернулся в воздухе и приземлился на четыре колеса.

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Система позволяет машине ненадолго отрываться от земли и выполнять трюки, обычно недоступные серийным дорожным машинам.

Новая версия рассчитана на ограниченный круг покупателей и не допущена к движению по дорогам общего пользования.

Tesla Roadster / Фото: Tesla

По словам главы Tesla Илона Маска, производство нового Roadster планируется начать в 2028 году. Модель разрабатывали вместе со специалистами SpaceX, используя решения, связанные с управлением тягой сжатого газа. Презентация продемонстрировала возможности этой системы, хотя заявленные характеристики еще предстоит оценить в условиях эксплуатации.

Презентация спортивной модели проходит на фоне резкого изменения фокуса компании — перехода от сборки обычных автомобилей к автономным системам под управлением искусственного интеллекта и робототехники. В этом году Tesla прекратила продажи моделей Model S и Model X для высвобождения мощностей под производство гуманоидных роботов Optimus, а также представила двухместное беспилотное такси Cybercab без руля, педалей и зеркал.

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