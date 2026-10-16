ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

Tesla показала Roadster: спорткар делает сальто в воздухе и разгоняется до 96 км/ч за 0,81 секунды

Компания Tesla представила электрический спорткар Roadster нового поколения, который во время презентации поднялся в воздух, перевернулся и приземлился на колеса.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Tesla представила новое поколение спорткара Roadster

Tesla представила новое поколение спорткара Roadster / © Associated Press

Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, способного не только разгоняться до 96 км/ч в 0,81 секунды, но и выполнять воздушные трюки с помощью технологий SpaceX.

Об этом сообщает notateslaapp.

На презентации в Техасе автомобиль проехал изогнутой рампой вверх колесами, перевернулся в воздухе и приземлился на четыре колеса.

Система позволяет машине ненадолго отрываться от земли и выполнять трюки, обычно недоступные серийным дорожным машинам.

Новая версия рассчитана на ограниченный круг покупателей и не допущена к движению по дорогам общего пользования.

Tesla Roadster / Фото: Tesla

Tesla Roadster / Фото: Tesla

По словам главы Tesla Илона Маска, производство нового Roadster планируется начать в 2028 году. Модель разрабатывали вместе со специалистами SpaceX, используя решения, связанные с управлением тягой сжатого газа. Презентация продемонстрировала возможности этой системы, хотя заявленные характеристики еще предстоит оценить в условиях эксплуатации.

Презентация спортивной модели проходит на фоне резкого изменения фокуса компании — перехода от сборки обычных автомобилей к автономным системам под управлением искусственного интеллекта и робототехники. В этом году Tesla прекратила продажи моделей Model S и Model X для высвобождения мощностей под производство гуманоидных роботов Optimus, а также представила двухместное беспилотное такси Cybercab без руля, педалей и зеркал.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie