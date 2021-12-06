Tesla проведет масштабную отзывную кампанию одной модели из-за серьезного дефекта

Он может привести к ДТП.

Компания Tesla приняла решение провести отзывную кампанию кроссовера Model Y.

Об этом сообщает SCMP.

Отмечается, что эта процедура коснется 21 559 экземпляров этой модели, собранных на территории Китая в период с 4 февраля по 30 октября 2021 года.

Причиной отзыва специалисты называют проблемы, связанные с прочностью передних и задних поворотных "кулаков", не отвечающих конструктивным требованиям автопроизводителя. Этот элемент подвески может сломаться при эксплуатации. Как следствие, это может привести к авариям, особенно если машина будет ехать на высокой скорости.

О проблеме стало известно из жалоб владельцев электромобилей марки. Американская компания провела расследование, подтвердившее факт наличия дефекта. Выполнить работы по устранению неисправности обещают в короткие сроки и с помощью производителя. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), с аналогичной проблемой столкнулись и жители Америки.

Впрочем, это не удивительно, ведь Tesla экспортирует машины из КНР в США. Поскольку количество электрокаров невелико, то в Америке отклик затронул всего 826 экземпляров Model Y, построенных с 2020 по 2021 годы. Стоит отметить, что эта модель ввозится из Китая в Европу. Следовательно, следует ожидать, что следующая кампания коснется европейских стран.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla отзовет почти 12 тысяч электромобилей.