Tesla увеличит клиренс одного из своих электрокаров, чтобы он мог ездить по плохим дорогам

Компания не может выйти на индийский рынок из-за малого дорожного просвета Model 3.
Компания Tesla будет вынуждена увеличить клиренс Model 3, чтобы он мог выйти в Индии.
Об этом сообщает сайт Autocar India.
Автопроизводитель уже долго пытается выйти на их рынок, но недостаточный дорожный просвет электрокара является одной из причин, почему это до сих пор не удалось.
Model 3 должна была стать первым автомобилем, который бы вышел на индийский рынок. Однако во время тестирования машины оказалось, что ей тяжело ездить местными дорогами.
Поэтому перед запуском компании придется разобраться с этой проблемой. Электрический седан имеет 140 мм клиренса. Агентство, ответственное за его испытания, рекомендовало переработать подвеску, чтобы увеличить дорожный просвет до 165 мм.
Пока компания будет разбираться с Model 3, она могла бы выйти на индийский рынок с кроссовером Model Y.
Ранее сообщалось, что в Сети появились первые изображения новой Tesla Model X.