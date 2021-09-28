Tesla увеличит клиренс одного из своих электрокаров, чтобы он мог ездить по плохим дорогам

Tesla увеличит клиренс одного из своих электрокаров, чтобы он мог ездить по плохим дорогам

Компания не может выйти на индийский рынок из-за малого дорожного просвета Model 3.

Компания Tesla будет вынуждена увеличить клиренс Model 3, чтобы он мог выйти в Индии.

Об этом сообщает сайт Autocar India.

Автопроизводитель уже долго пытается выйти на их рынок, но недостаточный дорожный просвет электрокара является одной из причин, почему это до сих пор не удалось.

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Model 3 должна была стать первым автомобилем, который бы вышел на индийский рынок. Однако во время тестирования машины оказалось, что ей тяжело ездить местными дорогами.

Поэтому перед запуском компании придется разобраться с этой проблемой. Электрический седан имеет 140 мм клиренса. Агентство, ответственное за его испытания, рекомендовало переработать подвеску, чтобы увеличить дорожный просвет до 165 мм.

Пока компания будет разбираться с Model 3, она могла бы выйти на индийский рынок с кроссовером Model Y.

Ранее сообщалось, что в Сети появились первые изображения новой Tesla Model X.

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