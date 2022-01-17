Tesla вручила американке новый электромобиль без важной детали

Риск попасть в ДТП возрастает существенно.

Жительница США столкнулась с неожиданной проблемой после покупки электромобиля Tesla Model 3 Performance.

Так, женщина приобрела электрокар в конце 2021 года, однако в первый же день эксплуатации обнаружила сильный скрежет, исходящий от левого заднего колеса во время движения. Женщина немедленно обратилась к производителю, однако в компании сообщили, что смогут осмотреть машину смогут только через три недели. Перед диагностикой представители марки попросили владелицу снять дефект электромобиля на видео, передает Motor.

Оказалось, что электромобиль был доставлен владелице без тормозной колодки. Несмотря на то, что на кадрах заметен посторонний звук, автопроизводитель сообщил, что тормоза Model 3 Performance должны звучать именно так.

После того, как Tesla доставили на осмотр официальному дилеру, эксперты марки подтвердили заводскую неисправность. В то же время ремонт электрокара до сих пор не завершен из-за отсутствия необходимых запчастей. Специалисты обещают исправить дефект до 19 января, однако женщина уже разочаровалась в компании и постарается вернуть электромобиль производителю.

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